На Львовщине нарушители комендантского часа получили повестки

Во Львовской области нарушителям комендантского часа вручают повестки в военкомат.

В Дрогобычском районе Львовской области 12 нарушителям комендантского часа вручили повестки. В области время комендантского часа установлено с 23:00 до 6:00.

Об этом пишет местное издание "Медиа Дрогобыччина".

По данным издания, комендантский патруль за последние две недели в Дрогобычском районе проверил 238 человек, среди которых выявлено 17 нарушителей комендантского часа, в том числе 12 внутриперемещенных лиц.

"В результате проверки, в отделение полиции было доставлено 17 человек, которые не соблюдали правила комендантского часа в военное время и пренебрегали правилами безопасности. Двенадцати из них вручили повестки. Также было задержано 13 несовершеннолетних лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре отключили электроэнергию нарушителям светомаскировки.

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