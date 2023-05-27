На официальном сайте главы РПЦ Кирилла благословили контрнаступление ВСУ (фото)

На сайте можно увидеть подписи "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину".

На главной странице официального сайта российского патриарха Кирилла (Гундяева) размещен текст в поддержку контрнаступления ВСУ и видеоролик ранее обнародованный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщил Антон Геращенко.

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"Двор патриарха московского и всего движения благословляет контрнаступление ВСУ", — говорится на главной странице сайта.



На сайте можно увидеть подписи "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину".

Там же размещен текст молитвы за украинское контрнаступление на украинском языке: "Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Ты Единый творишь чудеса. Посмотри в милости и милосердии на смирение рабов Твоих и человеколюбиво выслушай и помилуй нас, ибо враги наши собрались на нас, нас и уничтожить государство наше и святыни наши, помоги нам, Боже, Спаситель наш, и избавь нас, ради славы имени Твоего, и да сбудутся на нас слова, сказанные Моисеем: будьте смелыми, стойте и увидите спасение от Господа, ибо Господь сражается за нас. Слава Украине!".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова начать свое долгожданное контрнаступление против российских оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 27 мая опубликовал на своей странице видео, в котором намекнул на контрнаступление украинских военных.

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