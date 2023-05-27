Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, грозит ли беглецам за границу уголовная ответственность

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что мужчин, незаконно выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения российских агрессоров, будут привлекать к ответственности.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил заявление главы МВД.

"Насколько я понял из его объяснений (Клименко — ред.), речь идет о мужчинах, которые пересекли границу вне пунктов пропуска. На сегодняшний день за это установлена исключительно только административная ответственность", — сказал он.

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Адвокат отметил, что министр сам сказал, что все вопросы относительно беглецов и уклонистов будут решаться уже после окончания войны.

"Хочу сообщить, что закон обратной силы не имеет. Тем более если речь идет об уголовной ответственности, которой не существовало на время совершения правонарушения. На сегодняшний день это исключительно административная ответственность и уплата штрафа. Клименко отметил, что именно пересечение границы незаконно, без соответствующих оснований, будет уголовно наказуемым", — сказал Кравец.

Он заявил, что не видит оснований для привлечения к уголовной ответственности тех, кто незаконно пересек границу за пределами пункта пропуска.

"Господу Клименко должно быть известно, что на сегодняшний день в законодательстве Украины не существует запрета на пересечение границы ни во время действия военного положения, ни во время чрезвычайных событий, ни во время мирного состояния. Вы не найдете в законе — "запрещено пересекать границу мужчинам в возрасте 18-60 лет" или любых других запретов, кроме устанавливаемых или судом, в случае, если есть соответствующее решение суда, или государственным или частным исполнителем, если есть задолженность по алиментам. Других запретов для граждан Украины нет. Нужен исключительно загранпаспорт, и все", — сказал адвокат.

Также Кравец добавил, что в Украине действует 33 статья Конституции, где предусмотрено, что могут быть введены ограничения. Однако эти ограничения устанавливаются не законодательством, а именно законом. Закона нет.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что в Украине планируют ввести наказание для мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. Будут наказывать нарушителей по их возвращении в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни пограничники задержали 23-летнего уклоняющегося, который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу и бежать из Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Черкассах сообщено о подозрении директору одного из государственных учебных заведений города и двум подчиненным ему должностным лицам, бухгалтеру и преподавателю, способствовавшим уклонению от мобилизации.

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