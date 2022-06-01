На севере Херсонщины ДРГ пыталась совершить прорыв, но подверглась ответу украинских стрелков

В районе Добрянки, на севере Херсона вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл украинских подразделений.
Подвергшись точному отпору украинских стрелков, отступала на исходные позиции.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
В то же время противник проводил и воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа «Орлан-10». Точным выстрелом бойцов украинского зенитно-ракетного подразделения воздушного разведчика уничтожены.
Всего за сутки выполнением огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери, составляющие: 70 россиян, самоходную артустановку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы «Мста-Б», 4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной. Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.
Напомним, вечером 31 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка, однако не смогли оцепить группировки ВСУ.
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