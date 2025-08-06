Историк, краевед, фотохудожник Игорь Климович / © Facebook

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В конце июля на фронте в Харьковской области погиб историк, краевед, фотохудожник, младший лейтенант Игорь Климович. Он защищал Украину в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Об этом сообщила жена погибшего бойца Александра Климович.

Согласно заявлению жены, вскоре у Игоря должна родиться дочь, которую боец уже никогда не увидит.

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«Любовь моя, душа моя, моя вселенная, жизнь моя, тебя забрали у меня, и 30 июля с тобой умерла и я. Тебя убили за 9 недель до прихода в мир нашей дочки, которую ты так ждал и которая теперь никогда не увидит и не узнает своего невероятного папу», — говорится в сообщении Александры.

Драматург Наталья Ворожбит сообщила, что Климович работал над костюмами к фильму «Демоны». Она вспоминает Игоря как принципиального, доброго, профессионального, четкого, целостного и очень хорошего человека.

«Последний раз я встретила Игоря на Мыстецком Арсенале и мне показалось, что ему не комфортно среди нас, фестивальных и возвышенных. В его глазах были вопросы, была усталость. Мне так показалось. Или нет. Мне было трудно и стыдно поддерживать светский разговор, я чувствовала, что все не то и не нашла нужных слов. Прости», — говорится в сообщении Ворожбит.

О дате и месте прощания с Климовичем сообщат позже.

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Биография Игоря Климовича

Климович получил высшее образование в Институте туризма, действующем при Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника. Был активным участником Революции Достоинства.

«С детства Игорь был активным участником культурной жизни села, посещал Народный дом, писал стихи, увлекался историей, исследовал свои корни. Выпустил несколько поэтических сборников, один из которых с большой гордостью представил в родном селе», — рассказали в Грабовецко-Дулибовской территориальной громаде.

Климович много путешествовал по Украине, изучал древности, интересовался реконструкцией древнерусской и средневековой культуры. Он был хорошо осведомлен в историческом оружии, быте, одежде и обрядах. Стал первым украинцем, который вошел в состав международной ассоциации экспериментальной археологии EXARC.

В 2021 году получил приз зрительских симпатий в конкурсе «Путешественник-фотограф года», а также в том же году организовал в Стрые фотовыставку «Человек и война», в которую вошли 48 черно-белых пленочных снимков, сделанных на фронте.

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В 2022 году Игорь присоединился к Хорунжей службе Третьей отдельной штурмовой бригады. Он занимался разработкой методик морально-психологического обеспечения, проводил лекции, организовывал экскурсии и встречи с деятелями культуры для военных.

Также он активно участвовал в спасении культурного наследия: вместе с побратимами из бригады вывез из-под обстрелов 900-летнюю Половецкую каменную бабу из Донецкой области в Днепровский национальный исторический музей имени Дмитрия Яворницкого.

В феврале этого года Игорь получил звание младшего лейтенанта.

Напомним, в июле на фронте во время выполнения боевого задания погиб журналист телеканала «Новый Чернигов», военнослужащий Богдан Заяц.