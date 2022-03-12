"Нас не одолеть! Украина победит": в Херсоне снова митинговали против российской оккупации

Горожане каждый день выходят на митинги на площадь Свободы.
Сегодня, 12 марта, херсонцы снова вышли на мирный митинг против российской оккупации.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
С государственными флагами горожане прошли по проспекту Ушакова.
"Нас не одолеть! Украина победит!" "Слава защитникам Украины!" — с такими плакатами митингующие встали перед помещением облгосадминистрации.
Горожане скандировали: "Херсон – это Украина!" оккупантам, занявшим админздание и выставившим свою технику на площади Свободы.
Напомним, 1 марта войска оккупантов зашли в Херсон. 2 марта российские военные выдвинули требования жителям Херсона, а 3 марта российские военные захватили телевышку.
Город остается в осаде. Периодически глушат мобильную связь и Интернет. В городе напряженная ситуация с топливом, потому нужно экономить. Мэр города Игорь Колыхаев заверил, что ситуация в Херсоне – под контролем.
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