Наступление России: сможет ли враг атаковать на всех участках фронта – эксперт

Россияне испытывают определенный дефицит с оружием, в том числе с тяжелой техникой.

У российских войск недостаточно дополнительных резервов для широкого наступления по всей линии фронта, поэтому они будут способны атаковать максимум на 3-4 направлениях.

Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире телеканала "Киев24".

"Одновременно наступать на всех участках фронта они [россияне] не смогут. Они будут перемещать войска вдоль линии фронта для того, чтобы найти место и атаковать с трех-четырех направлений или с двух-трех, ну не менее двух, потому что в одном наступать невозможно", — отметил он.

По словам эксперта, на отсутствие у россиян дополнительных резервов для широкого наступления указывает, что им пришлось снимать войска с фронта и переправлять их на Курщину.

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"Никаких дополнительных резервов у них нет, чтобы они там о себе не рассказывали", — подчеркнул Алексей Гетьман.

Также, как отметил военный обозреватель, россияне испытывают определенный дефицит с оружием, в том числе с тяжелой техникой, которой недостаточно, чтобы формировать новые боевые подразделения по штатному расписанию.

"Даже если будет какое-то дополнительное мобилизационное движение в России или, возможно, будут присоединены северокорейские войска, они будут преимущественно легкой пехоты. Это не значит, что станет гораздо проще, потому что их будет больше. На Курском направлении их было в семь-восемь раз больше, чем наших войск", — напомнил Алексей Гетьман.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что россияне во время атак на ВСУ в Курской области использовали украинские опознавательные знаки.

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