Наступ Росії: чи зможе ворог атакувати на всіх ділянках фронту – експерт

У російських військ недостатньо додаткових резервів для широкого наступу на всій лінії фронту, тому вони будуть спроможні атакувати щонайбільше на 3-4 напрямках.

Таку думку висловив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Київ24".

"Одночасно наступати на всіх ділянках фронту вони [росіяни] не зможуть. Вони будуть переміщувати війська вздовж лінії фронту для того, щоби знайти місце і атакувати з трьох-чотирьох напрямків чи з двох-трьох, ну не менше двох, бо в одному наступати неможливо", - зазначив він.

За словами експерта, на відсутність у росіян додаткових резервів для широкого наступу вказує те, що їм довелося знімати війська з фронту і переправляти їх на Курщину.

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"Ніяких резервів додаткових в них немає, щоб вони там про себе не розповідали", - наголосив Олексій Гетьман.

Також, як зазначив військовий оглядач, росіяни відчувають певний дефіцит зі зброєю, зокрема з важкою технікою, якої недостатньо, щоб формувати нові бойові підрозділи згідно з штатним розкладом.

"Навіть якщо буде якийсь додатковий мобілізаційний рух в Росії чи, можливо, будуть долучені північнокорейські війська, вони будуть переважно легкої піхоти. Це не означає, що стане набагато простіше, бо їх буде більше. На Курському напрямку їх було десь в сім-вісім разів більше, ніж наших військ", - нагадав Олексій Гетьман.

Нагадаємо,аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни під час атак на ЗСУ в Курській області використовували українські розпізнавальні знаки.

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