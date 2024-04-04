Навел ракеты на кафе в Краматорске: как наказали российского агента

Российский агент получил задание от кураторов, выяснить, есть ли в кафе люди.

В Украине пожизненное заключение получил российский агент, приведший ракетный удар по кафе в Краматорске, произошедший 27 июня прошлого года. Тогда в результате террористических действий РФ погибли 13 местных жителей, среди которых трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российский агент, оказавшийся жителем Краматорска, получил задание от кураторов выяснить, работает ли местное кафе и находятся ли в нем посетители. Предатель зафиксировал на видео заведение и переслал оккупантам, нанесшим по нему ракетный удар.

“В результате огневого поражения погибли 13 местных жителей, среди них – 3 детей. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести. Враждебным корректировщиком является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. Во время общения с окружающими он неоднократно высказывал свои прокремлевские взгляды и попал в поле зрения российской спецслужбы. По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что некоторые Telegram-каналы в Украине уже заблокированы, некоторые могут быть заблокированы вскоре.

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