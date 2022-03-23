НБУ просит SWIFT отключить Центробанк России от обмена сообщениями

В финучреждении выразили надежду на понимание.

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк РФ от системы обмена финансовыми сообщениями.

Об этом НБУ сообщил на своем сайте.

Это усугубит международную финансовую изоляцию РФ и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии россии в финансовой сфере, считают в НБУ.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", — подчеркнул глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказала, что планируется ввести дополнительные санкции против России, в частности полностью отключить российские банки от SWIFT.

Напомним, ЕС согласовал отключение белорусских банков от SWIFT, а также запретил предоставление РБ банкнот евро.

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