Несколько стран Африки впервые поддержали Украину в ООН: Кулеба объяснил, что это значит

Несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований в ООН или не принимавших в них участие, теперь проголосовали в пользу Украины, осудив попытку Путина незаконно аннексировать территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас основное внимание к 4 странам, проголосовавшим вчера в ГА ООН с россией, но давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину. Важное изменение ситуации в нашу пользу — несколько стран Африки, ранее удерживавшихся во время голосований или нет" участвовали, теперь проголосовали "за", — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, с лидерами этих государств в предыдущие недели и месяцы разговаривал Президент Владимир Зеленский. Кулеба рассказал, что также они были частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки.

"Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатцами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и больше стран Глобального Юга. И каждой из них мы сегодня благодарны принципиальной "позицию в защиту международного права и принципа территориальной целостности. Это была успешная наступательная операция на дипломатическом фронте с освобождения мира от российского разрушительного влияния", — добавил Дмитрий Кулеба.

Как страны голосовали в ООН против аннексии украинских территорий

Напомним, генеральная ассамблея ООН 12 октября осудила попытки России аннексировать украинские территории. Резолюцию поддержали 143 страны мира. В то же время против проголосовало 5 стран, воздержались — 35. Документ не просто осуждает Россию из-за аннексии украинских территорий, но и требует от РФ отменить свое решение от 29 сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что ныне дипломатическая изоляция России из-за ее варварских обстрелов и убийств людей — это важное давление.

Кроме того, по словам Зеленского, Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после его применения не будет никаких последствий. Европа должна показать российскому диктатору, что он в изоляции.

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