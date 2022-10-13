Кілька країн Африки вперше підтримали Україну в ООН: Кулеба пояснив, що це означає

Декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань в ООН або не брали в них участь, тепер проголосували на користь України, засудивши спробу Путіна незаконно анексувати території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз основна увага до 4 країн, які проголосували вчора в ГА ООН з росією, але давайте уважніше глянемо на ті 143 країни, які проголосували за Україну. Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань або не брали в них участь, тепер проголосували "за", - заявив очільник МЗС. Дмитро Кулеба.

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За його словами, з лідерами цих держав попередні тижні та місяці розмовляв Президент Володимир Зеленський. Кулеба розповів, що також вони були частиною першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки.

"Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня. І кожній з них ми сьогодні вдячні за принципову позицію на захист міжнародного права та принципу територіальної цілісності. Це була успішна наступальна операція на дипломатичному фронті із звільнення світу від російського руйнівного впливу", - додав Дмитро Кулеба.

Як країни голосували в ООН проти анексії українських територій

Нагадаємо, генеральна асамблея ООН 12 жовтня засудила спроби Росії анексувати українські території. Резолюцію підтримали 143 країни світу. Натомість проти проголосувало 5 країн, утрималися - 35. Документ не просто засуджує Росію через анексію українських територій, а й вимагає від РФ скасувати своє рішення від 29 вересня.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що нині дипломатична ізоляція Росії через її варварські обстріли та вбивства людей - це важливий тиск.

Крім того, за словами Зеленського, Путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо він дуже добре знає, що після застосування для неї не буде жодних наслідків. Тож, Європа повинна показати російському диктатору, що він в ізоляції.

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