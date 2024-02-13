"Никакого прорыва нет": депутат Госдумы рассказал о провалах армии РФ

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о провалах армии России. Он сказал, что

ВС РФ врет о своих победах и выдает "взятые свинарники за захваченные населенные пункты".

Об этом он рассказал в эфире одной из пропагандистских программ на РосТВ.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Продвижение и прорыв – это разные вещи. Ни одного прорыва их (ВСУ - ред.) обороны… пока у нас нет", — заявил депутат РФ.

По словам Бородая, в ВСУ также нет снарядного голода.

Депутат признает, что Россия преувеличивает свои победы и выдает взятые свинарники за захваченные населенные пункты и из-за этого несет большие потери.

Напомним, в ВСУ опровергают фейк россиян об ударе по полигону под Селидовым в Донецкой области, в результате которого якобы погибли многие мобилизованные.

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