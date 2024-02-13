Стоит ли ожидать приглашение Украины в НАТО в этом году: посол США дала ответ

Джулианна Смит заверила, что США будут и дальше поддерживать Украину настолько долго, насколько понадобится.

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не ожидает, что Альянс пригласит Украину к членству на своем саммите, который состоится в Вашингтоне в июле этого года.

Об этом Джулианна Смит заявила во время онлайн-брифинга с журналистами 13 февраля.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Альянс объявит приглашение на данный момент", — сказала она.

Также читайте Скандальные заявления Трампа по НАТО разделили республиканцев: подробности

Представительница США также заверила, что в ходе встречи Украине будет послан сигнал, что союзники "принимают конкретные шаги", направленные на приближение Киева к членству, так же, как и президенту России Владимиру Путину сигнал о том, что они "никуда не денутся" продолжая поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".

Напомним, во вторник, 13 февраля, Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Ведущие новости сегодня: