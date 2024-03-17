Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Черниговщины: одна из ракет попала в дом (фото)

Обстрел Черниговщины: одна из ракет попала в дом (фото)

Последствия ночной атаки / Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Семья чудом выжила.

Ночью, 17 марта, россияне ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине. В результате попадания ракеты семья осталась без жилья.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По предварительной информации, оккупанты целили по объектам на юге области.

По сообщению полиции Черниговской области, в результате ракетного удара по одному из сел Черниговского района семья с ребенком осталась без жилья. Мужчина, женщина и их 6-летняя дочь выжили и не пострадали.

© Главное управление Национальной полиции в Черниговской области
Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Ранее стало известно, что захватчики обстреляли Херсонскую область. Под удар попали 14 населенных пунктов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация