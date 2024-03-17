Обстрел Черниговщины: одна из ракет попала в дом (фото)

Ночью, 17 марта, россияне ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине. В результате попадания ракеты семья осталась без жилья.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По предварительной информации, оккупанты целили по объектам на юге области.

По сообщению полиции Черниговской области, в результате ракетного удара по одному из сел Черниговского района семья с ребенком осталась без жилья. Мужчина, женщина и их 6-летняя дочь выжили и не пострадали.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Ранее стало известно, что захватчики обстреляли Херсонскую область. Под удар попали 14 населенных пунктов.

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