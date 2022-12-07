Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Курахово: Зеленский сообщил о росте числа жертв

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
999
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обстрел Курахово: Зеленский сообщил о росте числа жертв

Фото: Офис президента Украины

Президент назвал этот удар очень жестоким и совершенно просчитанным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара по Курахово 7 декабря количество погибших возросло до 10, есть много раненых.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Сегодня российская армия нанесла удар по Курахово – очень жестокий и абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям, по обычным людям, по рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому", – сказал Зеленский.

"В перечне погибших по состоянию на данный момент — 10 человек, много раненых. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память всем жертвам российского террора", — добавил президент.

Напомним, российские войска днем 7 декабря нанесли сильный удар по центру Курахово в Донецкой области. Сначала было известно о шести погибших и пятерых раненых гражданских. Последствия атаки запечатлены на видео.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
999
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация