Обстрел Курахово: Зеленский сообщил о росте числа жертв

Президент назвал этот удар очень жестоким и совершенно просчитанным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара по Курахово 7 декабря количество погибших возросло до 10, есть много раненых.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Сегодня российская армия нанесла удар по Курахово – очень жестокий и абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям, по обычным людям, по рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому", – сказал Зеленский.

"В перечне погибших по состоянию на данный момент — 10 человек, много раненых. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память всем жертвам российского террора", — добавил президент.

Напомним, российские войска днем 7 декабря нанесли сильный удар по центру Курахово в Донецкой области. Сначала было известно о шести погибших и пятерых раненых гражданских. Последствия атаки запечатлены на видео.

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