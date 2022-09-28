"Очень хороший вариант": Арестович назвал место куда РФ может "влупить" ядерным оружием

Арестович предположил, что Путин демонстративно может нанести ядерный удар по острову Змеиный.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал угрозы путинского режима использования ядерного оружия.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Что нужно сказать об использовании ядерного оружия. Это проводится операция стратегического масштаба. Она включает в себя проведение "референдума", мобилизацию и фейковые угрозы ядерным оружием. Наступательного потенциала нет, только оборона: "мы (Россия. – Ред.) аннексированные территории будем защищать, как российские".

Что они защищать не умеют, мы видим. Поэтому единственный выход – ядерное оружие. Поэтому они либо должны бить по наступающей группировке, либо они должны бить по поставкам оружия: большие железнодорожные узлы, какие-то тоннели, мосты поближе к западной границе и тому подобное", — отметил Арестович.

Советник ОП напомнил, что Соединенные Штаты и в частности Байден предупредили Путина о недопустимости использования ядерного оружия и решительном ответе в случае его применения.

Арестович предположил, что Путин демонстративно может нанести ядерный удар по острову Змеиный.

"Поэтому нужно решать как-то, чтобы на ответ не нарваться, я не думаю, что они готовы к ответу. Но в то же время "пацан сказал, пацан сделал". Змеиный — очень хороший вариант. Демонстративно. Для меня это выглядит как извлечение протестного потенциала в России и подъем переговорных ставок с Украиной и Европой", — подытожил он.

Ранее Алексей Арестович рассказал, куда Россия бросила первых мобилизованных и когда прибудут остальные.

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