Одна из бригад северокорейских военных была полностью уничтожена – Зеленский

По информации президента, последнее наступление российских сил с участием северокорейцев произошло несколько дней назад.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о значительных потерях среди северокорейских военных, воюющих на стороне России.

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

"После последней атаки одна их бригада была полностью уничтожена нами. Было три бригады по 4 тысячи человек, и одна из них полностью ликвидирована", – отметил он.

По словам Зеленского, последнее наступление российских сил с участием северокорейцев произошло несколько дней назад.

"Они наступали на Курском направлении, а мы – на разных направлениях. Было два удара, и среди северокорейцев за один день было 230 погибших", – сообщил он.

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Президент подчеркнул, что после этого разгромного поражения оккупанты были вынуждены срочно эвакуировать разбитую бригаду на восстановление. Зеленский также указал на тактику Путина с привлечением союзников, в том числе Северной Кореи.

"Он их приглашает, но он не делится информацией о том, сколько потерь среди северокорейских солдат", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что КНДР отправила в РФ около 200 единиц дальнобойной артиллерии. Более того, вероятно, Пхеньян направит еще больше войск и оружия в поддержку войны Кремля против Украины.