Зеленский объяснил, почему Путин хочет затянуть войну

В РФ считают, что давления на Украину и уменьшения ее поддержки будет достаточно для затягивания войны.

Президент России Владимир Путин воспринимает только общую картину войны, потому что его окружение боится сообщать неприятные факты. Поэтому он считает, что может продолжать давление и истощать Украину.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"Я думаю, что Путин верит, что у него есть шансы на победу. Я думаю, что вокруг него есть люди, и он владеет всей информацией, но без деталей, потому что никто не хочет портить ему настроение — они его боятся. Так что он знает общие вещи, но не полностью понимает все потери, которые имеет. Или он не совсем понимает ситуацию со своими солдатами. Он понимает, что нынешней ситуации достаточно, чтобы давить на нас на поле боя. И потому главное, чтобы поддержка Украины не росла, а уменьшалась. И тогда этого хватит на долгую-длинную войну", — сказал президент.

Зеленский отметил, что президент России понимает, что не может захватить Украину в нынешних условиях, поэтому пытается вовлекать другие страны, в частности, Северную Корею, но не раскрывает им реальных потерь их военных.

"И я уверен, что он понимает, что не может нас захватить в нынешних условиях. Он это понимает. И потому вовлечение других стран, эскалация, знаете, как сказать, эскалация дополнительной информации и т.д. Северная Корея — он эскалирует, он их приглашает, но он не делится информацией о том, сколько потерь среди северокорейских солдат", — добавил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Келлог приостановил план по Украине, чтобы согласовать действия со странами НАТО.

Читайте также: