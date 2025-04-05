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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
656
Время на прочтение
1 мин

Оккупантам удалось продвинуться на двух ключевых направлениях: DeepState рассказали, где

ВСУ продолжают сдерживать давление, однако ситуация остается напряженной.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Российские войска продвинулись в Торецке и Малых Щербаках: данные DeepState

Российские войска продвинулись в Торецком и Малых Щербаках: данные DeepState / © t.me/DeepStateUA

Российские войска смогли продвинуться в Торецке (Донецкая область) и Малых Щербаках (Запорожская область).

Об этом сообщили аналитики DeepState, отслеживающие изменения на фронте.

"Враг продвинулся в Торецке и Малых Щербаках", - отметили эксперты.

DeepState регулярно обновляет интерактивную карту боевых действий, фиксируя изменения линии фронта. Пока информация о продвижении оккупантов уточняется.

Ранее сообщалось, что российская армия ужесточила штурмы на востоке Украины, сосредотачивая силы на захвате стратегически важных населенных пунктов.

Напомним, по словам военного эксперта, Романа Света Россия готовится к новой наступательной операции в Украине. Сейчас оккупанты накапливают силы и средства и менее активно давят на фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
656
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