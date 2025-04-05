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Оккупантам удалось продвинуться на двух ключевых направлениях: DeepState рассказали, где
ВСУ продолжают сдерживать давление, однако ситуация остается напряженной.
Российские войска смогли продвинуться в Торецке (Донецкая область) и Малых Щербаках (Запорожская область).
Об этом сообщили аналитики DeepState, отслеживающие изменения на фронте.
"Враг продвинулся в Торецке и Малых Щербаках", - отметили эксперты.
DeepState регулярно обновляет интерактивную карту боевых действий, фиксируя изменения линии фронта. Пока информация о продвижении оккупантов уточняется.
Ранее сообщалось, что российская армия ужесточила штурмы на востоке Украины, сосредотачивая силы на захвате стратегически важных населенных пунктов.
Напомним, по словам военного эксперта, Романа Света Россия готовится к новой наступательной операции в Украине. Сейчас оккупанты накапливают силы и средства и менее активно давят на фронте.