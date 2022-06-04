Оккупанты из самолета и минометов бьют по Сумской и Черниговской областях (фото)

Российские оккупанты в течение 4 июня несколько раз обстреляли и нанесли удары по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Больше всего досталось Новгород-Северскому району Черниговской области, по которому враг выпустил 19 мин.
Кроме того, российский самолет выпустил шесть ракет по приграничной территории Сумской области.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"После обеда вражеский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по приграничной территории Сумщины", – говорится в сообщении.
За три часа до этого российский беспилотник сбросил два взрывных устройства в Великописаревском районе Сумской области.
Кроме того, оккупанты выпустили восемь мин по территории Шосткинского района Сумской области и еще 19 – по Новгород-Северскому району Черниговской области.
Напомним, в Генштабе ВСУ ранее сообщили, что захватчики обстреляли из артиллерии село Каменская Слобода в Черниговской области и Стариково и Катериновку Сумской области.
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