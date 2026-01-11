Оккупанты продвинулись в Волчанске и Покровске DeepState (карта)

Оккупанты продвинулись в Волчанске и Покровске Карта DeepState / © Deepstatemap

Враг продвинулся в Харьковской и Покровском направлении — в Волчанске, Покровске и вблизи поселка Вильча Чугуевского района.

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменение линии столкновения на нескольких участках фронта.

Основные изменения на карте

Согласно последним обновлениям, враждебная активность на Харьковщине привела к продвижению оккупантов непосредственно в городе Волчанск, где продолжаются ожесточенные уличные бои. Также зафиксировано продвижение врага в районе населенного пункта Вильча.

Враг продвинулся в Харьковской области Карта DeepState

В Донецкой области, на Покровском направлении, ситуация остается крайне сложной. Аналитики фиксируют движение противника в самом Покровске.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что, несмотря на бешеное давление, украинские воины держат позиции в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Отметим, что оборона Покровска и Мирнограда в Донецкой области продолжается, однако агломерация уже третий месяц находится в условиях оперативного окружения.