"Орду надо уничтожать системно": Ярош отреагировал на взрывы в Белгороде

После взрывов в российском Белгороде в субботу, 30 декабря, украинский общественно-политический деятель, экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош заявил, что у Сил обороны Украины не так много боекомплекта, чтобы можно было "бесконтрольно проявлять ненависть".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Нравится ли мне, как оно горит? Да. Но это – эмоции, которые ни в коем случае не могут присутствовать на войне”, — отметил общественно-политический деятель.

Также читайте Стало известно, кто стоит за взрывами в центре российского Белгорода

Ярош назвал "логические" цели для ударов украинским оружием на территории государства-агрессора.

“Считаю, что каждая украинская ракета, дрон, снаряд, любой боеприпас должны поражать логические цели: личный состав, боевую технику, штабы, коммуникации, производственные мощности, логистические хабы и маршруты врага. У нас не так много б/к, чтобы мы могли позволять себе бесконтрольно проявлять ненависть… Орду надо уничтожать методично и системно”, — подчеркнул он и призвал отбросить эмоции.

Напомним, взрывы в российском городе Белгород, прогремевшие в субботу, 30 декабря, и вызвавшие разрушение, в Минобороны государства-агрессоры объяснили падением обломков сбитых украинских ракет и реактивных снарядов.

Читайте также: