Отбили восемь атак врага: силы ООС уничтожили девять танков и сбили четыре беспилотника

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать родную землю.
Об этом говорится в сообщении сделки объединенных сил в Facebook.
В течение 22 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили восемь атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству украинские воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили девять танков, три артиллерийских системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Итого к победе!", — говорится в сообщении.
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