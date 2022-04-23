Отбили восемь атак врага: силы ООС уничтожили девять танков и сбили четыре беспилотника

Отбили восемь атак врага: силы ООС уничтожили девять танков и сбили четыре беспилотника

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать родную землю.

Об этом говорится в сообщении сделки объединенных сил в Facebook.

В течение 22 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили восемь атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству украинские воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили девять танков, три артиллерийских системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Итого к победе!", — говорится в сообщении.

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