"Падает Мелитополь – обваливается вся оборона до Херсона": Арестович прокомментировал взрывы в городе

После обрушения обороны врага на юге ВСУ смогут выйти до Крыма.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Мелитополе уже три дня подряд "взлетают в воздух запасы" российских оккупантов.

Об этом он рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"По Мелитополю работа прямо сейчас идет, судя по тому, что говорят мелитопольские чаты. Ну, и до этого там им немного тоже доставалось", — сказал советник ОП.

Он подчеркнул, что после освобождения Мелитополя ВСУ смогут выйти прямо на границу из оккупированным Крымом.

"Напоминаю, Мелитополь – ключ ко всей обороне юга, крупнейший промышленный, транспортный и прочий узел. Через него осуществляется вся железнодорожная, автомобильная логистика на юге, связывающая российские силы на левом берегу Херсонщины и вплоть до границы с Россией в районе Мариуполя. Все это висит полностью на Мелитополе. Если падает Мелитополь – обваливается вся оборона (оккупантов – ред.) до Херсона, украинские вооруженные силы выпрыгивают прямо на границу с Крымом на перешейке", – объяснил Арестович.

Он добавил, что российские захватчики в захваченном Мариуполе еще смогут "некоторое время побарахтаться, но недолго".

"Поэтому они складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. И эти запасы вот уже третий день почему-то все время взлетают в воздух. И еще это касается Бердянска", – сообщил советник президентского офиса.

Напомним, вечером 10 декабря в Мелитополе раздалось около десятка взрывов.

После этого оккупанты и местные паблики заявили об ударе по базе отдыха "Привал охотника", где была военная база захватчиков и где они праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. В результате "хлопка" есть погибшие и раненые, которых повезли в оккупированный Крым.

Отметим, что российский оппозиционер Андрей Пионтковский ранее заявил, что победу в войне одержит тот, кто получит Мелитополь и выйдет на побережье. Тогда будет создан огромный херсонско-крымский котел и практически конец войны.

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