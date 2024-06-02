Передача F-16 Украине: в ISW указали, что может стать серьезной проблемой для ВСУ

Изменчивость отдельных европейских стран о решении позволить или нет использования истребителей F-16 для ударов ВСУ по территории России усложнит способность Воздушных сил планировать и реализовывать военные операции.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отметил, что ВСУ смогут использовать бельгийские F-16 только на территории Украины как подконтрольной, так и во временно оккупированных районах. По его словам, не понятно, позволит ли Брюссель использовать бельгийские самолеты для нанесения ударов по территории России с украинского воздушного пространства.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 31 мая заявила, что ее страна не выдвигала никаких ограничений на использование Украиной голландских истребителей F-16. По ее словам, Воздушные силы ВСУ могут использовать эти истребители "над или на территории России", если Украина придерживается статьи 51 Устава ООН и международного гуманитарного права.

Эта статья предусматривает, что "ничто в настоящем Уставе не нарушает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения против" государства-члена ООН. Это упоминание о том, что украинские удары по российской территории в контексте российского вторжения являются частью неотъемлемого права Украины на самооборону.

"Постоянные изменения в политике западных правительств по F-16 будут требовать от Киева отслеживать, какие истребители украинские войска могут, а какие не могут использовать для нанесения тех или иных ударов. Это усложняет способность Украины планировать и реализовывать военно-воздушные операции с использованием самолетов этой модели ", – говорится в отчете ISW.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина получит первые поставки западных истребителей F-16 "очень скоро".

Для F-16 в Украине нужно оборудовать защищенные места, речь идет о подземных сооружениях, где самолеты будут расположены и будут обслуживаться.

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