"Переломные события осени": эксперт оценил, как может измениться течение войны

В РФ осталось танков и бронетехники в год активных боевых действий.

У Украины есть шанс перевернуть ход боевых действий уже этой осенью.

Такое мнение высказал военный эксперт, в эфире АТО Евгений Дикий в эфире "24 Канала" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

Он считает, что события этой осенью имеют шанс стать переломными.

"Я не буду врать, что нам осталось 2-3 недели. Нам осталось и не 2-3 месяца. Возможно даже 2-3 года. Очень сомневаюсь, что больше. А 2,5 мы уже воюем. Но у нас есть шанс пересечь ту предел, после которого пусть нам придется довоивать еще год-полтора-два. Однако мы уже будем видеть, что это мы довоеваем и добиваем ", — сказал Дикий.

Военный эксперт отметил недостаток различных видов вооружения у врага. В частности, танков и бронетехники в РФ осталось на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии – еще на меньший срок.

"Надо это держать в голове – то что сейчас у них на фронте еще кое-что хватает, так это потому, что там в тылу уже выгребли последние склады. Да, на фронт все подвозят и подвозят. Однако подвозить дальше уже ничего, склады пустеют. тех запасах, которые казались бездонными, там дно уже просвечивает. И нам важно это помнить.

Тем временем в России сделали новое заявление о переговорах с Украиной.

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