Украинская управляемая авиабомба завершает испытание: эксперт шокировал ее стоимость

Украинская управляемая авиабомба, которая завершает испытания, может стоить 40-50 тысяч долларов, что в четыре раза дешевле американских.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военный эксперт Павел Нарожный.

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"Стоимость бомбы, во-первых, у нас много советских бомб, они стоят для нас ничего. Однако даже если мы будем покупать такие гравитационные бомбы, они стоят 15-20 тысяч долларов. То есть, мы говорим, что одна такая бомба будет стоить 40 -60 тысяч долларов максимум. Для сравнения, один выстрел с HIMARS ракетой JMS стоит где-то 200 тысяч долларов", — отметил эксперт.

По его словам, управляемая авиабомба украинского производства очень точная. Точность попадания составляет ориентировочно 15 метров.

"Точность, с которой они попадают, если нет средств РЭБ, там где будет сбрасываться. А мы говорим о первой линии, то есть будут бить по окопам, и относительно не на большую глубину, на 10-20 км по линии фронта ее будут сбрасывать. То она может поразить круг радиусом 15 м — и уничтожит там абсолютно все", — добавил Нарожный.

Напомним, в Офисе президента раскрыли подробности о новой украинской баллистической ракете.

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