Первый плененный украинцами солдат из КНДР скончался — Yonhap

Раненый северокорейский солдат, захваченный в плен бойцами Сил специальных операций ВСУ, не выжил.

Первый захваченный в плен украинскими военными солдат Северной Кореи, воевавший на стороне России, скончался от обострения ран.

Об этом Yonhap сообщили в разведывательном агентстве Южной Кореи, ссылаясь на данные разведки РФ.

Отмечается, что раненый северокорейский военнослужащий скончался в пятницу, 27 декабря, от обострения ран через день после взятия его в плен украинскими Силами обороны.

Что предшествовало

26 декабря появилась информация, что бойцы Сил специальных операций Украины схватили первого северокорейского солдата, воевавшего на стороне России в Курской области. На опубликованной фотографии виден раненый и грязный мужчина в военной форме.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны мы подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планируем тщательно изучить дальнейшее развитие событий", — сообщила разведка Южной Кореи.

Это может стать первым случаем, когда в украинский плен попал северокорейский военный. Ранее информации об этом не было.

Украинская разведка 24 октября сообщила, что первые солдаты из КНДР уже прибыли на фронт в Курскую область. Военных примерно 12 тысяч, среди них 500 офицеров и три генерала.

По данным источников американской газеты The New York Times, Россия собрала для наступления в Курской области группировку из 50 тысяч военных, в том числе с солдатами из КНДР.

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