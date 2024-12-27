Перший полонений українцями солдат з КНДР помер — Yonhap

Поранений північнокорейський солдат, якого захопили в полон бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ, не вижив.

Перший захоплений в полон українськими військовими солдат Північної Кореї, який воював на боці Росії, помер від загострення ран.

Про це Yonhap повідомили у розвідувальному агентстві Південної Кореї, посилаючись на дані розвідки РФ.

Зазначається, що поранений північнокорейський військовослужбовець помер у п’ятницю, 27 грудня, від загострення ран за день після взяття його в полон українськими Силами оборони.

Що передувало

26 грудня з’явилася інформація, що бійці Сил спеціальних операцій України схопили першого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії в Курській області. На опублікованій фотографії видно пораненого й брудного чоловіка у військовій формі.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та маємо плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", — повідомила розвідка Південної Кореї.

Це може стати першим випадком, коли в український полон потрапив північнокорейський військовий. Раніше інформації про це не було.

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт до Курської області. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових, зокрема солдатів з КНДР.

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