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По наведению СБУ: HIMARS уничтожил российский "Солнцепок" вместе с экипажем — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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553
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По наведению СБУ: HIMARS уничтожил российский "Солнцепок" вместе с экипажем — видео

Российская установка "Солнцепок"/Фото: скриншот

СБУ навела реактивную артиллерийскую систему HIMARS на позицию военных РФ.

Система HIMARS метко уничтожила российскую установку "Солнцепок" благодаря наведению спецназовцев Службы безопасности Украины.

Видео удара опубликовала пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Запорожского Управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которая является "гордостью" российского ВПК. Она должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении", — говорится в сообщении.

Однако артиллеристы ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" вместе с экипажем и полным боекомплектом.

Напомним, ВСУ прицельно накрыли огневую позицию РФ в Донецкой области (мощное видео).

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Дата публикации
Просмотры
553
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