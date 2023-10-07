По наведению СБУ: HIMARS уничтожил российский "Солнцепок" вместе с экипажем — видео

Система HIMARS метко уничтожила российскую установку "Солнцепок" благодаря наведению спецназовцев Службы безопасности Украины.

Видео удара опубликовала пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Запорожского Управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которая является "гордостью" российского ВПК. Она должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении", — говорится в сообщении.

Однако артиллеристы ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" вместе с экипажем и полным боекомплектом.

Напомним, ВСУ прицельно накрыли огневую позицию РФ в Донецкой области (мощное видео).

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