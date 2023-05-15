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По всей Украине раздается воздушная тревога: карта

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
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По всей Украине раздается воздушная тревога: карта

Воздушную тревогу начали объявлять 15 мая в 19:58

Украинцев призывают пройти в укрытия.

По всей Украине вечером 15 мая была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов со стороны российских террористов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу начали объявлять 15 мая в 19.58. Угроза воздушной атаки существует в Киеве и во всех областях Украины.

Украинцев призывают немедленно пройти в укрытия.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию анонсировал создание самолетной коалиции.

Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая начнется относительно скоро.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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