По всей Украине раздается воздушная тревога: карта

Украинцев призывают пройти в укрытия.
По всей Украине вечером 15 мая была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов со стороны российских террористов.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Воздушную тревогу начали объявлять 15 мая в 19.58. Угроза воздушной атаки существует в Киеве и во всех областях Украины.
Украинцев призывают немедленно пройти в укрытия.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию анонсировал создание самолетной коалиции.
Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая начнется относительно скоро.
Читайте также: