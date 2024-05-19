Почерк не меняется: как оккупанты мародерят в Волчанске — видео

Оккупационные войска России еще в начале полномасштабного вторжения в Украину "прославились" тем, что воровали имущество украинцев. Россияне, кроме бытовой техники, выносили унитазы и даже женское белье украинок, чтобы "порадовать" своих жен.

Своим привычкам оккупанты не изменяют до сих пор. Так, в Волчанске Харьковской области, где сейчас идут активные боевые действия, камеры наблюдения зафиксировали, как солдаты Путина группой мародерят один из домов, в захваченной ими части города.

К преступлению они подготовились и подогнали автомобиль ко двору – чтобы украсть как можно больше.

Напомним, в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.

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