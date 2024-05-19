Почерк не меняется: как оккупанты мародерят в Волчанске — видео

Оккупанты вынесли имущество в одном из домов Волчанска.
Оккупационные войска России еще в начале полномасштабного вторжения в Украину "прославились" тем, что воровали имущество украинцев. Россияне, кроме бытовой техники, выносили унитазы и даже женское белье украинок, чтобы "порадовать" своих жен.
Своим привычкам оккупанты не изменяют до сих пор. Так, в Волчанске Харьковской области, где сейчас идут активные боевые действия, камеры наблюдения зафиксировали, как солдаты Путина группой мародерят один из домов, в захваченной ими части города.
К преступлению они подготовились и подогнали автомобиль ко двору – чтобы украсть как можно больше.
Напомним, в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.
Читайте также ведущие новости дня:
- Есть ли сейчас угроза захвата Харькова: откровенный ответ военных
- Закон о мобилизации вступил в силу: обновление данных, штрафы, конфискация авто, отсрочка, ВВК – все изменения с 18 мая
- Заклятые друзья: почему визит Путина в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином пошли не по плану