Пограничники рассказали о самом коротком бое россиян

Украинские защитники отбили атаку окупантов на Луганщине, которая даже не успела начаться.

Армия "аналогов нет" продолжает позориться. Украинские пограничники предупредили штурм врага еще до того, как он приблизился к позициям.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничники отбили вражескую атаку на Луганщине. Отследив приближение к своему опорному пункту пехотных групп противника, охранники границы поработали на опережении – открыли огонь на поражении. Более сообразительные из "атакующих" удрали подальше. Штурм закончился, не начавшись, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы ГНСУ вблизи Бахмута приземлили "птичку" оккупантов, которая отслеживала их перемещение.

"Пограничники вместе со своим стрелковым оружием сработали на "Ура" и приземлили коптер", — добавили в ГНСУ.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что украинские защитники заняли одну из господствующих высот в Бахмуте. Теперь все позиции оккупантов хорошо прослеживаются и удобны для огневого поражения.

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