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Пограничники рассказали о самом коротком бое россиян

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Пограничники рассказали о самом коротком бое россиян

Пограничники отбили атаку окупантов, которая даже не успела начаться. / Фото: Госпогранслужба Украины

Украинские защитники отбили атаку окупантов на Луганщине, которая даже не успела начаться.

Армия "аналогов нет" продолжает позориться. Украинские пограничники предупредили штурм врага еще до того, как он приблизился к позициям.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничники отбили вражескую атаку на Луганщине. Отследив приближение к своему опорному пункту пехотных групп противника, охранники границы поработали на опережении – открыли огонь на поражении. Более сообразительные из "атакующих" удрали подальше. Штурм закончился, не начавшись, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы ГНСУ вблизи Бахмута приземлили "птичку" оккупантов, которая отслеживала их перемещение.

"Пограничники вместе со своим стрелковым оружием сработали на "Ура" и приземлили коптер", — добавили в ГНСУ.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что украинские защитники заняли одну из господствующих высот в Бахмуте. Теперь все позиции оккупантов хорошо прослеживаются и удобны для огневого поражения.

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Дата публикации
Просмотры
955
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