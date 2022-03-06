Полное эмбарго: Польша требует санкционировать все энергоносители из России

Яблонский заявил, что пока Путину будут идти деньги за нефть, газ и уголь, до тех пор он может финансировать войну.

Польша считает полное эмбарго на все энергоносители из России единственной возможностью остановить войну против Украины.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

“Пока Путину будут идти деньги за нефть, газ, уголь, но ключевой здесь является нефть, до тех пор он может финансировать войну. Поэтому мы будем и дальше призывать, вести переговоры и бороться за то, чтобы были введены полные санкции на все энергоносители, полное эмбарго”, — отметил он.

Яблонский также добавил, что только таким образом удастся перекрыть поступление средств в Россию, что остановит войну.

По словам польского дипломата, сейчас ЕС должен предоставить Украине помощь в таких масштабах, которые необходимы. Он признал, что сейчас огромные вызовы есть и перед другими странами этой части Европы: Польшей, Словакией, Румынией и другими.

Яблонский подчеркнул, что поддержка Украины должна быть больше.

"Мы как ЕС также являемся жертвами этой агрессии, поскольку Путин не намерен останавливаться. Он хочет тотального доминирования, консолидации своей власти. Это реальный вызов для ЕС", — подчеркнул замглавы МИД РП.

Он подчеркнул, что в свете угрозы РФ весь Запад должен быть единым и поддерживать Украину.