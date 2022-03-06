Полное эмбарго: Польша требует санкционировать все энергоносители из России

Яблонский заявил, что пока Путину будут идти деньги за нефть, газ и уголь, до тех пор он может финансировать войну.
Польша считает полное эмбарго на все энергоносители из России единственной возможностью остановить войну против Украины.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
“Пока Путину будут идти деньги за нефть, газ, уголь, но ключевой здесь является нефть, до тех пор он может финансировать войну. Поэтому мы будем и дальше призывать, вести переговоры и бороться за то, чтобы были введены полные санкции на все энергоносители, полное эмбарго”, — отметил он.
Яблонский также добавил, что только таким образом удастся перекрыть поступление средств в Россию, что остановит войну.
По словам польского дипломата, сейчас ЕС должен предоставить Украине помощь в таких масштабах, которые необходимы. Он признал, что сейчас огромные вызовы есть и перед другими странами этой части Европы: Польшей, Словакией, Румынией и другими.
Яблонский подчеркнул, что поддержка Украины должна быть больше.
"Мы как ЕС также являемся жертвами этой агрессии, поскольку Путин не намерен останавливаться. Он хочет тотального доминирования, консолидации своей власти. Это реальный вызов для ЕС", — подчеркнул замглавы МИД РП.
Он подчеркнул, что в свете угрозы РФ весь Запад должен быть единым и поддерживать Украину.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.