Помогут ли РФ ядерные удары получить преимущество на поле боя – британский эксперт объяснил

По словам эксперта, пока нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Ядерные удары не дадут России преимущества на поле боя и не принесут Путину никакой выгоды.

Такое мнение высказал британский аналитик по безопасности и обороне Майкл Кларк, передает Sky News.

"Тактическое ядерное оружие – чтобы иметь любое преимущество на поле боя, им нужно будет использовать шесть или восемь ядерных единиц, чтобы получить любое преимущество на поле боя", – говорит он, объясняя это тем, что Украина "так велика, а силы рассеяны".

По мнению эксперта, если бы Путин применил ядерное оружие, то он мог бы "потерять своего союзника — Китай.

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Никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет, отмечает Кларк.

"Моя последняя информация от людей, которые могут знать, заключается в том, что россияне не сделали ничего, что указывало бы на то, что они активируют какие-либо из своих ядерных сил, в том числе тактические ядерные силы. Им понадобилось некоторое время, чтобы запустить систему – пару недель, – и ничего не произошло, что указывало бы на то, что они более близки к этому, чем два года назад", – сказал он.

Напомним, ранее в Sky News сообщалось, что Россия якобы работает над новым спутником для переноса ядерного оружия.

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