После обстрелов россиянами "Метинвест" консервирует Авдеевский коксохим

"Метинвест" консервирует Авдеевский КХЗ после обстрела россиянами, готов эвакуировать работников с семьями.
Горно-металлургическая группа "Метинвест" с целью сохранения жизней и здоровья своих сотрудников и их безопасности во время вражеских обстрелов осуществляет процесс консервации входящего в группу Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).
Об этом говорится в пресс-релизе компании в среду, 4 мая.
Отмечается, что компания минимизировала количество персонала, работающего на промышленных площадках завода.
"Все, кто может выполнять работу дистанционно, были переведены на удаленный режим еще в начале марта. Однако продолжают работать специалисты, обеспечивающие сохранность промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий. Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены. Атака оккупантов была быстрая и прицельная. Специалисты предприятия даже не успели вернуться в бомбоубежища завода, которые сегодня стали укрытием для сотрудников и жителей Авдеевки", - констатируется в информации компании.
При этом отмечается, что в настоящее время на заводе действуют семь укрытий, способных разместить 2,5 тысяч человек. Укрытия снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами питания в объеме, достаточном для длительного пребывания.
Кроме того, подчеркивается, что администрация АКХЗ системно проводит для сотрудников информационно-разъяснительную работу. Напоминает о своевременном реагировании на опасность и о правилах, которые помогут сохранить жизнь, в частности, пользоваться укрытием на территории предприятия или города в период обстрелов.
"Несмотря на сложную логистику и вражеские обстрелы, группа "Метинвест" готова вывозить всех сотрудников и членов их семей, желающих покинуть опасное место", - указано в пресс-релизе.
Напомним, российские военные 3 мая нанесли удары по Авдеевке, в результате чего погибли 12 человек, по меньшей мере 15 ранены. Оккупанты нанесли авиаудары по центральной части города, а затем и по коксохимическому заводу.
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