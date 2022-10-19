Посольство Индии призвало своих граждан немедленно выехать из Украины

Посольство Индии в Украине призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.

Об этом говорится в обращении, опубликованном в Twitter посольства.

"С точки зрения ухудшения ситуации с безопасностью и недавней эскалации боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину. Гражданам Индии, в частности студентам, которые сейчас находятся в Украине, советуют выехать из Украины как можно скорее доступными способами", – говорится в сообщении.

Обстрелы Украины ракетами и дронами 19 октября

Россия в среду, 19 октября, обстреливала Украину ракетами. В 12:13 по всей Украине началась масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе ракетных ударов по всей территории, кроме аннексированной АР Крым.

В ОК "Север" сообщили, что над Черниговщиной удалось сбить две российские ракеты. Также в Чернигове взорвался российский дрон-камикадзе.

Раздались взрывы также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. По состоянию на 16:25 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Ранее в ВСУ сообщали, что тревоги могут продолжаться дольше из-за иранских беспилотников.