В ВСУ рассказали, когда может произойти повторное наступление с территории Беларуси

В настоящее время в Беларуси находятся 10 тыс. российских мобилизованных.

Весной российские оккупационные войска смогут снова пойти в наступление на Украину с территории Беларуси.

Об этом 19 октября в эфире телемарафона сказал помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.

Силкин подчеркнул, что сейчас вероятность вторжения с территории Беларуси низкая, однако весной она может значительно возрасти, поскольку враг успеет накопить силы и ресурсы.

Сейчас часть ВС Беларуси находится у украинской границы. Также на территории этого государства находятся 10 тыс. мобилизованных российских военнослужащих, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Российские войска пошли на Киев с территории Беларуси. Самопровозглашенный президент Лукашенко признал, что его государство принимает участие в войне против Украины. Также известно, что Беларусь предоставляет России оружие для войны против Украины.

В октябре в Беларуси мужчины начали массово получать повестки с требованием явиться в военкоматы. В Минобороны РБ успокаивают, что повестки якобы раздают для "учета данных".

Украинская разведка отмечает, что Лукашенко осознает, что из-за участия в войне против Украины ситуация в стране усложнится, и это может привести к социальному взрыву.

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