Правительство расширило полномочия военкоматов: что теперь могут ТЦК

В то же время правительство сняло с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.
Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования. В частности, теперь военкоматы имеют законные права посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 7 апреля №318.
Кроме того, согласно изменениям, военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).
Исключение – военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.
В то же время правительство сняло с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.
Напомним, Резников рассказал, будут ли усиливать в Украине мобилизацию.
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