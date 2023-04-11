Правительство расширило полномочия военкоматов: что теперь могут ТЦК

В то же время правительство сняло с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.

Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования. В частности, теперь военкоматы имеют законные права посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 7 апреля №318.

Кроме того, согласно изменениям, военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).

Исключение – военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

В то же время правительство сняло с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.

Напомним, Резников рассказал, будут ли усиливать в Украине мобилизацию.

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?

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