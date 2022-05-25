Преступление против человечества: эксперт объяснил процесс создания и принцип действия бочковых бомб

Этот так называемый боеприпас можно наполнить любым химическим реагентом.

В РФ перебросили экспертов, специализирующихся на сокрушительном оружии, разрушившем большую часть Сирии во время войны. Европейские официальные лица полагают, что специалистов из Сирии отправили в Россию, чтобы потенциально помочь подготовиться к аналогичной операции с применением бочковых бомб в Украине.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире марафона FreeДОМ объяснил, как создаются и применяются бочковые бомбы — боеприпасы советских времен.

"Именно РФ и даже, специалисты советских времен стояли у истоков создания этих бочковых бомб. На самом деле этот боеприпас достаточно ненадежный, не имеет какого-либо технического преимущества. Корпус можно использовать из чего-либо: бака, трубы, газового баллона. Наполнить его взрывной или химической" веществом и запускать его из авиации или какой-либо установки самодельного типа.Угроза заключается в том, что не являясь серийным боеприпасом, он может детанировать при любых условиях. что не подпадает под любую конвенцию", – сказал Коваленко.

Он добавил, что применение таких боеприпасов – это преступление против человечества и нарушение ряда принципов и конвенций.

Напомним, эксперт В аллерий Пекарь заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину кафиры начали войну на истощение. Несмотря на варварскую войну, которую ведет Россия во главе с диктатором Путиным, международные санкции не позволят Москве победить Украину.

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