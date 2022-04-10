Приказ Путина нажать ядерную кнопку не выполнят — Bellingcat

Приказ президента РФ просто не будет исполнен.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал маловероятным решение президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия против Украины. Самая первая причина в том, что кремлевский диктатор сомневается в том, выполнят ли его приказ. Христо Грозев убежден, что Путин знает, что его приказ могут не выполнить.

Об этом расследователь заявил в интервью BBC.

"Путин не отдаст приказ об использовании ядерного оружия, если он не уверен, что этот приказ выполнят. Последние недели доказывают, что большое количество офицеров не готовы выполнять такие приказы. Сам факт, что он будет сомневаться, снизит риск того, что он примет такое решение”, — сказал он.

Ранее один из бывших руководителей российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин выразил свое мнение по поводу готовности российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Мне трудно сказать, готов ли он нагадить по-маленькому. Я говорю о тактическом ядерном ударе небольшой мощности. В том числе и напоследок – все может быть. Ему уже безразлично – он уже обречен. На большой ядерный удар он не пойдет, да и на тактический он не пошел бы, потому что он будет уничтожен сразу же, он трус и не нанесет никакого ядерного удара.. Будут обескровливать его и дальше — здесь он уже попал", — считает Невзлин.

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