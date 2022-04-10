Наказ Путіна натиснути ядерну кнопку не виконають - Bellingcat

Наказ президента РФ просто не буде виконаний.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав малоймовірним рішення президента Росії Володимира Путіна про застосування ядерної зброї проти України. Найперша причина у тому, що кремлівський диктатор має сумніви щодо того, чи його наказ виконають. Христо Грозєв переконаний, що Путін знає про те, що його наказ можуть не виконати.

Про це розслідувач заявив в інтерв'ю ВВС.

“Путін не віддасть наказ про використання ядерної зброї, якщо він не впевнений, що цей наказ виконають. Останні тижні доводять, що велика кількість офіцерів не готова виконувати такі накази. Сам факт, що він буде сумніватися, зменшить ризик того, що він ухвалить таке рішення”, - сказав він.

Раніше один із колишніх керівників російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін висловив свою думку щодо готовності російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

"Мені важко сказати, чи готовий він напаскудити по-маленькому. Я говорю про тактичний ядерний удар невеликої потужності. Зокрема і наостанок - все може бути. Йому вже байдуже - він вже приречений. На великий ядерний удар він не піде, та й на тактичний він не пішов би. Бо він буде знищений одразу ж. Він боягуз і не завдасть жодного ядерного удару. І американці це розуміють і тягнуть час, вимотуючи соки з нього, послаблюючи його, ухваливши рішення, що з ним більше не можна залишатися на одній планеті. Знекровлюватимуть його і далі - тут він уже потрапив", - вважає Невзлін.

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