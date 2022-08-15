Путин должен усвоить урок: Латвия передала Украине четыре боевых вертолета

Воздушные силы Украины получили от Латвии четыре вертолета. В ближайшее время они войдут в состав авиационного парка ВСУ.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его словам, Воздушные силы Украины получили четыре боевых вертолета. В скором времени их включат в состав авиационного парка украинской армии.

“Мероприятие должно поддерживать Украину, пока вся ее территория не будет освобождена от российских оккупационных войск. Стингеры, которые мы отправили полгода назад, помогли задержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские воины начинают контратаки во многих местах, наши пожертвованные вертолеты будут помогать военным операциям и спасать жизнь”, — подчеркнул Артис Пабрикс.

Он также добавил, что задача цивилизованного мира сейчас поддержать Украину и принести устойчивый мир.

Во-первых, должно быть прекращение огня и российские войска должны покинуть Украину. Только тогда можно будет говорить о содержательных переговорах по мирному решению. Если война закончится на условиях России, Путин не усвоит правильного урока. Если он увидит, что посредством военной силы может достичь своих целей, то война в Европе точно не закончится”, — отметил министр обороны Латвии.

Напомним, что мошенники рассылают фейковые письма-просьбы "о помощи ВСУ" от имени главы Одесской ОВА.

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