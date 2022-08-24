Ракетный удар по Днепропетровщине: Зеленский сообщил о 15 погибших

В результате ракетного удара со стороны российских войск по железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области погибли 15 человек. Еще около 50 человек получили ранения.

Оккупанты 24 августа ударили прямо по вагонам на станции "Чаплино".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время своего выступления перед Совбезом ООН 24 августа.

"Четыре пассажирских вагона горят... По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", — сообщил глава государства.

"Вот так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа Россия попала ракетой в жилой дом на Днепропетровщине, где находились дети. Их пришлось извлекать из-под завалов.

В результате обстрела погибла 11-летняя девочка.

Массированный обстрел Украины – под ударами Бахмут, Харьков, Днепропетровская область

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