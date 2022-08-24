Ракетний удар по Дніпропетровщині: Зеленський повідомив про 15 загиблих

Внаслідок ракетного удару з боку російських військ по залізничній станції "Чаплине" у Дніпропетровській області загинули 15 людей. Ще близько 50 осіб зазнали поранень.

Окупанти 24 серпня вдарили просто по вагонах на станції "Чаплине".

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час свого виступу перед Радбезом ООН 24 серпня.

"Чотири пасажирські вагони горять... Станом на цей момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – повідомив глава держави.

"Ось так Росія підготувалася до цього засідання Ради безпеки ООН", – зауважив Зеленський.

Як повідомили ТСН.ua у Дніпропетровській військовій адміністрації, трагедія сталася після обіду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, де були діти. Їх довелося діставати з-під завалів.

Внаслідок обстрілу загинула 11-річна дівчинка.

Масований обстріл України – під ударами Бахмут, Харків, Дніпропетровщина

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