Разведчики дроном уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" — видео

Средства радиоэлектронной борьбы в войне имеют стратегически важное значение.

Разведчики ГУР Министерства обороны Украины уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" с помощью беспилотника.

Видео опубликовала пресс-служба украинской разведки в Telegram.

Так, беспилотник поразил скопление телекоммуникационных антенн оккупантов и уничтожил российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение. Станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км.

Напомним, дроны атаковали воинскую часть в Ростовской области.

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