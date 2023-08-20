Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Разведчики дроном уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
601
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Разведчики дроном уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" — видео

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21"/Фото: скриншот

Средства радиоэлектронной борьбы в войне имеют стратегически важное значение.

Разведчики ГУР Министерства обороны Украины уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" с помощью беспилотника.

Видео опубликовала пресс-служба украинской разведки в Telegram.

Так, беспилотник поразил скопление телекоммуникационных антенн оккупантов и уничтожил российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение. Станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км.

Напомним, дроны атаковали воинскую часть в Ростовской области.

Читайте также:

Работает ГУР: разведчики уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Работает ГУР: разведчики уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
601
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация