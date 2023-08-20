Разведчики дроном уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" — видео

Средства радиоэлектронной борьбы в войне имеют стратегически важное значение.
Разведчики ГУР Министерства обороны Украины уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" с помощью беспилотника.
Видео опубликовала пресс-служба украинской разведки в Telegram.
Так, беспилотник поразил скопление телекоммуникационных антенн оккупантов и уничтожил российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".
Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение. Станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет любые сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км.
Напомним, дроны атаковали воинскую часть в Ростовской области.
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