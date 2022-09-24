"Референдумы" на оккупированных территориях: Украина требует срочно созвать Совбез ООН

Украина требует срочно созвать заседание Совбеза ООН.
Организация обязана разглядеть незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, которые Россия желает присоединить к собственному составу.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Украина требует срочного созыва Совбеза ООН по фиктивным референдумам России на оккупированных территориях Украины. Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН", — написал Николенко.
Украина потребовала немедленного обращения к UN Security Council на Российскую Федерацию в стиле референдума в оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к своим множествам, чтобы изменить Украину internationally recognized borders in violation of the UN Charter— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022
Напомним, российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов.
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