РФ атакует уже на 5 направлениях: главное со сводки Генштаба

ВСУ нанесли 11 ударов по районам сосредоточения врага и поразили склад боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 5 февраля.

Преступные обстрелы гражданской инфраструктуры

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре Харькова. В результате удара полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения. Есть пятеро раненых среди мирного населения.

2 российских ракеты прилетели по Дружковке Донецкой области. Там повреждены 4 многоэтажки и детский сад, 4 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация остается неизменной.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не выявлены. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачие, Волфино и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрилеча, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь россиян попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому влиянию оккупантов подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы РФ попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы попали Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности – более 15 населенных пунктов.

Что на оккупированных территориях?

Оккупанты продолжают отправлять на оккупированные территории медицинский персонал из России из-за масштабных потерь. Так, в Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

В городе Токмак Запорожской области захватчики принудительно выселяют гражданских из своих помещений, чтобы заселить местных коллаборантов, которые поддерживают оккупационные власти и работают в составе вражеских так называемых "правоохранительных органов". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.

Оккупанты провели обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, чтобы похитить у гражданского населения лодки, водные двигатели и другое оборудование для перемещения водой.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Также в Генштабе сообщили, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков Leopard.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что полномасштабной войны можно было бы избежать и назвал условия.

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