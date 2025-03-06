В РФ хотят ввести смертную казнь на ВОТ – Федоров

Украинские власти подчеркивают, что такие действия оккупантов являются очередным актом террора против мирного населения и демонстрируют страх россиян перед несокрушимостью украинцев.

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области хотят ввести смертную казнь как высшую меру наказания.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, враг пытается усилить запугивание мирного населения, поскольку украинцы на ВОТ продолжают сопротивляться.

Последние недели на оккупированных территориях Запорожской области происходит абсурд. Россияне хотят ввести смертную казнь, чтобы еще больше запугать гражданское население и подавить сопротивление”, – заявил Федоров.

Такую инициативу предложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Оккупанты боятся усиления партизанского движения и того, что все больше людей ждут освобождения от российских захватчиков.

"Даже после трех лет оккупации сопротивление только усиливается, а количество людей, ожидающих освобождения, становится все больше", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, для жителей захваченных в 2024 году населенных пунктов оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек.

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